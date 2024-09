Prima intervista al nuovo questore Giuseppe Mariani “Savona città ricca di risorse, massima attenzione ma non vedo problemi particolari”

Savona. Dal 1^ ottobre Giuseppe Mariani sarà il nuovo questore di Savona, in arrivo da Vercelli. Sostituirà Alessandra Simone, trasferita a Treviso. 58 anni, impegnativo inizio di carriera in Sicilia, per Mariani si tratta di un ritorno, avendo ricoperto il ruolo di vicario a Savona dal novembre 2013 al luglio 2016, con un’altra esperienza in Liguria come responsabile della Polfer regionale nel 2021.

In questa prima intervista parla con evidente cognizione di causa, ma facendo ben attenzione a non addentrarsi in argomenti specifici, cosa che potrà fare solo dopo aver assunto ufficialmente il nuovo incarico.

Questore Mariani, contento di tornare a Savona?

“Certamente sì, visto che sono in spiaggia proprio a Savona per consuetudine familiare. C’è un altro clima rispetto a Vercelli… Scherzi a parte, ritroverò tra l’altro persone con cui ho già lavorato e sono a conoscenza dei fatti savonesi anche grazie agli articoli di IVG, un osservatorio privilegiato che seguo con attenzione. L’ottimo lavoro del questore Alessandra Simone mi faciliterà le cose”.

Che cosa ricorda della sua precedente esperienza savonese?

“Non fu un periodo facile, con le crisi di Tirreno Power e Piaggio e fenomeni sociali come il movimento dei forconi”.

Che cosa prevede di dover affrontare nel suo lavoro a Savona?

“Confrontarmi con una realtà certamente impegnativa, come oggi lo è dovunque, ma senza grossi problemi di ordine pubblico. Savona e la sua provincia hanno risorse importanti, come ad esempio i porti commerciali e passeggeri e ovviamente il turismo. Ne consegue la necessità di un lavoro attento e scrupoloso, a contatto quotidiano con le istituzioni e i cittadini, facilitato come detto dal lavoro del questore Simone. Anche a Savona ci sono stati episodi di violenza, che sono senza confini e possiamo dire accadono purtroppo dovunque. E’ capitato anche a Vercelli, soprattutto in un quartiere. Non c’è un allarme generalizzato, ma questo non significa abbassare l’attenzione“.

A volte accade che venga percepita una certa insicurezza, appunto in alcune zone o magari nelle ore notturne, insicurezza che va oltre la reale situazione. Anche questo è un problema…

“Certamente sì, e va tenuto nella debita considerazione per garantire comunque tranquillità. La mia porta sarà sempre aperta per ascoltare i cittadini. Per affrontare questo problema, sarà indispensabile anche l’aiuto di tutti i giornalisti, che infatti vorrò incontrare nei primissimi giorni dal mio insediamento”.