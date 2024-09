Prima Categoria, sipario alzato sullo Sciarbo&Cogo. Iozzi: “Vogliamo salvarci tranquillamente, nati per riconquistare i vecchi fasti”

Cogoleto. Un nuovo sodalizio nato con rinnovata ambizione e voglia di far bene. Domenica pomeriggio presso il “Giovanni Maggio” di Cogoleto non solo è arrivata la prima vittoria stagionale in competizioni ufficiali del Savona, ma è stato anche il momento dell’esordio assoluto dello Sciarbo&Cogo.

Al termine del match Umberto Iozzi, allenatore della neonata società insieme all’amico e collega Maurizio Lazzari, ha spiegato i motivi che hanno spinto la dirigenza a creare una nuova realtà: “Siamo nati a giugno perchè la frazione di provenienza del presidente Schelotto è Sciarborasca, motivo per cui abbiamo pensato di voler riconquistare i fasti di un tempo. Fondendoci con la Corniglianese abbiamo ottenuto il titolo di Prima Categoria conquistando la possibilità di misurarci con un campionato, come si è potuto constatare oggi, decisamente difficile. Il presidente ha voluto fortissimamente questo sodalizio”.

“Lazzari (Maurizio, già tecnico del Città di Cogoleto, ndr) è stato confermato – ha proseguito l’intervistato – perchè l’anno scorso ha salvato la squadra risollevandola dalle ceneri, io invece lo affiancherò perchè sono un vecchio di questo sport. Collaboriamo da sempre, stiamo assieme perchè abbiamo la capacità di venirci incontro l’uno con l’altro”.

“Devo dare merito a Umberto (Iozzi, ndr) – commenta proprio mister Maurizio Lazzari – perchè ha portato dei giocatori di categoria superiore come Alessio Arcidiacono (ex Celle Varazze), Simone Pizzolato (ex Bragno), Edoardo Perrone, Simone Carta, Matteo Mukaj. Il merito sarà quello di schierarli in campo nel miglior modo possibile cercando di valorizzarli al massimo. Pensiamo di poter fare bene, ma credo ci manchi ancora qualcosina centralmente. Speriamo di riuscire a disputare un campionato che possa permetterci di salvarci tranquillamente”.

In conclusione mister Iozzi ha ribadito quanto detto dal collega sottolineando ancora una volta la sua gratitudine nei confronti del presidente Schelotto per avergli permesso di allestire una rosa ambiziosa e di qualità.