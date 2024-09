Prima Categoria, Quiliano&Valleggia. Molinaro: “Primo obiettivo raggiunto con il passaggio del turno, ora diamo continuità”

Borghetto Santo Spirito. “L’approccio alla gara non è stato dei migliori“. L’analisi di Gianluca Molinaro parte da lì: nei primi minuti di gioco, infatti, si è sentita spesso la forte voce del tecnico del Quiliano&Valleggia. Un atteggiamento remissivo, poi corretto dopo la rete del pareggio ed il vantaggio che poi ha dato il via al 4-1 finale contro il Borghetto.

“Loro avevano un unico risultato da fare, quindi sapevamo che loro sarebbero entrati in campo con un piglio diverso sicuramente dal nostro e sono stati bravissimi nella prima mezz’ora – dichiara Molinaro -. Noi abbiamo sbagliato sul fargli fare il gol e dargli quell’iniezione di fiducia dove hanno cominciato a schiacciarci anche per una buona mezz’ora. Poi i nostri giocatori secondo me hanno dato qualcosa di più per poter poi agguantare la gara. E infatti diciamo che negli ultimi 15 minuti poi siamo un pochino più usciti. Siamo venuti a giocare su un campo d’erba dove comunque c’è da fare una partita un po’ più sporca sulle seconde palle. Meno male che l’hanno capito perché questo ci serve anche per il campionato, in campi del genere dobbiamo essere bravi a sporcarci anche i pantaloncini da fare qualche lotta in più”.

Dopo il gol borghettino, il tecnico ha fatto alzare diversi giocatori dalla panchina per andare a scaldarsi. Un segnale ben riuscito: “Quelli che erano in campo devono dar tutto. Io ho una rosa di 25 giocatori titolari e pertanto io per come si impegnano in allenamento faccio veramente fatica a mettere i primi undici al sabato“.

Domenica prossima ritorna il campionato ed il Quiliano&Valleggia inizierà in trasferta contro la Vecchiaudace. Per Molinaro c’è grande equilibrio alla griglia di partenza: “Ci sono 7-8 squadre nel nostro Girone B veramente di categoria superiore. Tutte le squadre vengono a fare la guerra. Noi stiamo facendo bene, questo è comunque un messaggio che sta passando e pertanto quando vengono a giocare contro di noi magari daranno anche qualcosa in più. Sarà difficilissimo. Noi dobbiamo ragionare di partita in partita pensando già a domenica prossima. Stasera festeggiamo perché passiamo comunque il turno ed è giusto, ce lo siamo meritato a pieni punti e facendo comunque sette gol in due partite. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, ora dobbiamo dare continuità“.