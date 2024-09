Prima Categoria, la Vadese annuncia un colpo alla vigilia: è Tavarone

Vigilia di campionato per la Vadese, che domani inizierà il torneo di Prima Categoria giocando contro la Letimbro. Una partita speciale per i tanti ex tra le fila azzurrogranata come mister Oliva e i giocatori Cerone, Lanzarotti, Crino, Carvisiglia e Testi. Tra le fila del club del presidente Sergio Brunasso anche un nuovo acquisto, Francesco Tavarone.

Il comunicato del club

Un altro rinforzo per la rosa di Mister Oliva! Si aggiunge al gruppo, Francesco Tavarone, il forte attaccante classe 2006 proveniente dal Vado F.C. dove ha iniziato nel settore giovanile fino all’esordio in serie D lo scorso anno. Diamo il benvenuto a Francesco, un ragazzo Vadese doc che sarà già a disposizione per la partita di domani contro l’US Letimbro.

Il programma della prima giornata

Multedo – Masone, Rossiglionese – Pegli Lido, Old Boys Rensen – Bolzanetese, Spotornese – Campese, Vecchiaudace – Quiliano&Valleggia, Sciarbo&Cogo – Savona, Speranza – Olimpic, Vadese – Letimbro.