Prima Categoria, inizio in salita per il Borgio Verezzi: la squadra rinuncia alla trasferta contro l’Oneglia

Borgio Verezzi. Un altro forfait. Prosegue lo stato di agitazione in casa Borgio Verezzi: dopo le vicissitudini estive, l’arrivo in panchina di mister Roberto Gasparlin sembrava apparentemente aver riportato il sereno in casa rossoblù, ma forse non è bastato.

Dopo la rinuncia alla disputa della Coppa Liguria infatti, ieri pomeriggio è arrivata la comunicazione da parte del Comitato Regionale della Liguria che ha reso noto il fatto che il Borgio Verezzi non si sarebbe presentato per disputare la prima gara di campionato (che sarebbe dovuta essere in trasferta contro l’Oneglia).

Sconfitta 3-0 a tavolino e ulteriore campanello d’allarme acceso dunque: il destino del sodalizio del presidente Fabio Cordiale sembrerebbe appeso ad un filo.