Precipita per 30 metri nella zona della grotta dell’Edera, morto un ragazzo

Finale Ligure. Non ce l’ha fatta purtroppo il ragazzo norvegese, del 1994, che questa mattina, nei pressi della grotta dell’Edera, nella zona di Perti, è precipitato compiendo un volo di circa 30 metri.

Era in compagnia di amici. Sul posto immediato l’intervento di vigili del fuoco, Soccorso Alpino e ambulanza della Croce Verde di Finale.

Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa un’ora e mezza, poi è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.