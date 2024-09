Pontinvrea dice No all’installazione selvaggia di nuovi parchi eolici

Il Consiglio comunale di Pontinvrea ha votato all’unanimità la proposta del sindaco Camiciottoli di dire NO all’installazione selvaggia di nuovi parchi eolici.

Il primo cittadino del piccolo borgo dell’entroterra ha sottolineato: “La delibera di questa mattina è chiara ed inequivocabile non accetteremo più a queste condizioni nuovi parchi eolici e soprattutto non accetteremo più che si faccia speculazione sui nostri territori senza coinvolgerci”.

“Non vogliamo che passi il messaggio che il Consiglio comunale di Pontinvrea voglia fermare il processo green, ma vogliamo che passi il messaggio, anzi pretendiamo che passi il messaggio, che le amministrazioni comunali devono essere coinvolte fin dall’inizio e che ci siano regole chiare su quanto un territorio può sopportare, oltre ad avere sicurezza sulle ricadute importanti e permanenti a favore delle comunità locali” ha aggiunto.

“Dobbiamo trovare le giuste sinergie tra imprese, sviluppo, tutela del territorio e ricaduta positiva sui cittadini: credo che questo sia un punto importante di cui dovrà tener conto il prossimo Consiglio regionale. Se così non dovesse essere ci opporremo in qualsiasi modo a questo proliferare indiscriminato di pale eoliche in tutto l’entroterra” ha concluso il sindaco Camiciottoli.