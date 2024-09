Podismo, domenica 6 ottobre torna La 10 di Vado e Quiliano

Vado Ligure. Caccia al tempo domenica 6 ottobre alla 10 chilometri di Vado e Quiliano. La classica ligure, inserita nel calendario nazionale Fidal, è infatti notoriamente considerata come una delle più veloci del panorama nazionale. Lo scorso anno la prova fece registrare i successi degli etiopi Amensisa Likneh Hunegnaw in 31’28” e di Hajer Kahsay Berhe in 33’57”, entrambi nuovi record della corsa.

L’edizione di quest’anno, che assegnerà i titoli regionali sulla distanza, celebra il decennale della prova sui 10 chilometri, disegnata su un tracciato leggermente modificato rispetto allo scorso anno ma comunque ratificato dai giudici Fidal.

Alla partenza dallo stadio Chittolina di Vado Ligure sono previsti infatti 300 metri da percorrere in pista prima di uscire in strada e addentrarsi sulla via Aurelia che ospita gran parte del tracciato di gara e che per l’occasione sarà chiusa al traffico. Al ritorno verso lo stadio, si percorreranno in pista 500 metri prima di tagliare il traguardo.

Come da tradizione, insieme alla prova competitiva si svolgerà anche quella non agonistica, sullo stesso tracciato con i partecipanti che partiranno subito dopo. Lo start verrà dato alle ore 9:30, con premiazioni alle 11.

Le iscrizioni sono naturalmente già aperte, al costo di 15 euro fino all’1 ottobre, per l’ultima settimana si passerà poi a 18 euro. Ci si potrà iscrivere anche direttamente allo stadio al prezzo di 20 euro. Per aderire si può provvedere online attraverso il portale RunRace oppure presso il punto vendita Sporting Savona in Piazza Guido Rossa 26r a Savona. Premi per i primi cinque assoluti e primi tre di categoria.