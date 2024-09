Pietra Ligure, taglio del nastro per la nuova sede della Vespa Club

Pietra Ligure. Questa mattina, in via Nunzio Cesare Regina, taglio del nastro per la nuova sede sociale della Vespa Club di Pietra Ligure.

All’inaugurazione ha preso parte anche il vice sindaco e assessore Daniele Rembado in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“Grazie, anche a nome del sindaco e dell’amministrazione comunale, al presidente Mirko Rossotti e a tutti i soci per il gradito invito a condividere questo momento – ha detto il vice sindaco pietrese – E grazie a Luigino Gibin che ha messo gratuitamente a disposizione i locali”.

“Inaugurare una sede è sempre significativo e rappresenta un bel traguardo per il Vespa Club di Pietra Ligure”.

“Sarà la “casa” e il punto di riferimento per tutti gli appassionati della mitica Vespa che qui potranno condividere la loro passione per l’iconica due ruote”.

“Ringraziamo il Vespa Club per il suo impegno nel valorizzare e dare visibilità a Pietra Ligure e al nostro territorio e per le numerose iniziative organizzate nel corso dell’anno e auguriamo un futuro costellato da molti e nuovi progetti” ha concluso Rembado.