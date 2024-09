Pietra Ligure, AsinOlla inaugura il nuovo “Doposcuola outdoor”

Pietra Ligure. Con settembre è già scattato il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi di scuola. E così l’Asd Asinolla ripropone per l’anno scolastico 2024-2025 non solo il progetto di educazione outdoor per l’infanzia, ma inaugura anche una nuova stagione di “Doposcuola outdoor” aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 a i 14 anni residenti nel territorio pietrese o provenienti dai comuni limitrofi, anche iscritti alla scuola statale.

Si prevedono attività di studio e gioco, dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16:30, con possibilità di anticipare l’ingresso a partire dall’ora di pranzo.

Tra i punti chiave di questo progetto:

– Educazione ambientale: sensibilizzare i bambini al rispetto e alla cura dell’ambiente, attraverso attività che li mettano in contatto diretto con la natura.

– Sviluppo delle competenze sociali: promuovere la collaborazione, la comunicazione e il rispetto reciproco attraverso attività di gruppo.

– Benessere psico-fisico: favorire il benessere fisico e mentale grazie all’attività all’aperto all’interazione con l’ambiente naturale.

– Apprendimento esperienziale: integrare le conoscenze scolastiche con esperienze pratiche, rendendo l’apprendimento più significativo e motivante.

I bambini e i ragazzi potranno, oltre a svolgere regolarmente i compiti, integrare la loro esperienza cimentandosi in iniziative sportive quali equitazione, con basi teoriche e pratiche, laboratorio di lingua inglese applicata al contesto naturale per l’arricchimento del vocabolario, lo Skymano, una nuova disciplina sportiva a squadre, priva di contatto fisico e con regole precise, adatta anche a bambini con disabilità.

Per la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi: “Un ulteriore servizio, che potrà essere sia giornaliero che mensile, rivolto a genitori, famiglie e quanti desiderano conoscere la nostra community e tutte le attività che si svolgono durante l’anno grazie ai nostri operatori e al nostro personale qualificato, oltre a poter far vivere ai propri figli le attività, le iniziative e le emozionanti experience del nostro parco”.

“AsinOlla conferma e amplia la sua programmazione didattica, anche grazie al successo della nostra scuola parentale “outdoor oriented” e il percorso formativo e pedagogico offerto dal nostro staff di esperti e docenti” conclude.