Pietra Ligure, al via la fase finale della Coppa Italia a cinque non vedenti

Pietra Ligure. Ai campetti a cinque di via Nazario Sauro vanno in scena le prime partite della fase finale della Coppa Italia di calcio a cinque non vedenti categoria B1 FISPIC, l’evento conclusivo del progetto “Mare per Tutti – Tutti per Mare”. Domani si disputerà la finalissima dell’evento.

Un appuntamento nel segno dell’inclusione socio-sportiva, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure assieme al Comitato Paralimpico, alla Federazione Italiana Sport Paralimpici per ciechi e ipovedenti, ai Comuni partner di Borgio, Finale e Loano, oltre a sponsor e associazioni locali che hanno voluto sostenere l’iniziativa. Le squadre partecipanti sono: Asd Quarto Tempo Firenze, As Cus Lecce, Asd Sanremo Liguria calcio non vedenti, Ac Crema 1908 e Insuperabili Ssdrl Cuneo.

“Un appuntamento molto importante – dichiara Giovanni Sacchi, membro dello staff del Sanremo -. Pietra Ligure è stata meravigliosa ad ospitarci, ha aiutato sia noi sia i nostri sponsor”.

Insieme a lui il capitano Fabrizio D’Alessandro, goleador assoluto con ben 363 reti all’attivo, il portiere spagnolo Manuel Sanchez ed il bomber pietrese della Nazionale Sebastiano Gravina che ringrazia il Comune di Pietra Ligure e gli organizzatori: “Questo è stato un grande lavoro, grazie a loro e agli sponsor perché sarebbe stato impossibile organizzare tutte questo. Il nostro obiettivo è cercare di vincere per onorare anche le fatiche compiute in questi giorni. Ce la metteremo tutta”.

Alle 14 una speciale passerella per tutte le squadre partecipanti in occasione di “Dolcissima Pietra”.