Piazza Diaz a Savona, l’opposizione: “Lavori finiti da un mese, ma il cantiere non è stato rimosso”

Savona. Interpellanza dei consiglieri di opposizione in consiglio comunale sul cantiere di piazza Diaz a Savona.

“In esito, ed in coda, ai lavori che hanno riguardato l’intero rifacimento della pubblica Piazza Diaz – scrivono nel documento Manuel Meles, Fabio Orsi, Maurizio Scaramuzza e Daniela Giaccardi -, è stato allestito cantiere per inserire la segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale della strada. Sebbene i lavori siano terminati da oltre un mese, il cantiere non è stato rimosso, né è stata ripristinata la circolazione stradale (già aggravata a causa della chiusura del tratto di C.so Italia)”.

I quattro consiglieri chiedono “i motivi in base ai quali permangono il cantiere e le limitazioni alla circolazione stradale sulla via che consente l’accesso alla via Famagosta (passando per il Garbasso) e alla Piazza Leon Pancaldo”.

Per consentire la realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato, da fine luglio, è stato necessario istituire un senso unico che consente di percorrere la via soltanto in uscita dalla piazza. Cocnlusa questa fase, la piazza sarà pienamente fruibile in tutte le sue parti, così come previsto nel progetto di restyling che, come tutti quelli relativi a spazi pubblici, risponde a criteri di accessibilità.