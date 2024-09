Piaggio Aerospace, sindacati: “Governo e parte pubblica siano garanzia per il rilancio”

Savona. “Incontro interlocutorio, comprendiamo la riservatezza della Struttura Commissariale in merito al lavoro da sviluppare con i soggetti che hanno inoltrato le manifestazioni di interesse per l’acquisto di Piaggio, con la Data Room che sarà chiusa comunque il 10 ottobre”.

E’ il commento della Fiom Cgil savonese dopo l’incontro di oggi all’Unione Industriali di Savona sulla vertenza della Piaggio Aerospace, con la centro il bando sulla vendita dell’aziena aeronautica ligure con sedi a Villanova d’Albenga e Genova.

Un faccia a faccia con i commissari in vista delle scadenze sul nuovo bando, dopo una prima fase relativa alla presentazione ufficiale delle offerte: “Crediamo che un’intervento statale di garanzia economica possa essere il giusto supporto per dare una concreta prospettiva di rilancio all’azienda nell’unicità di tutti i suoi comparti”, la posizione ribadita dal sindacato in merito alle reali prospettive future della Piaggio.

Una posizione, del resto, che era già stata espressa nel corso dei precedenti avvisi per l’acquisizione dell’azienda, ovvero quella di “non escludere una sintesi pubblico-privato per tutelare i due stabilimenti aziendali e le professionalità presenti”.

“Serve il coordinamento con i Ministeri interessati e l’impegno della Presidente del Consiglio nel finale di una partita che riguarda una azienda strategica per l’economia savonese e funzionale al sistema di difesa nazionale” conclude la Fiom savonese.

“Dopo la proroga del bando di vendita, i cui termini sono scaduti il 2 settembre, ci siamo incontrati per avere informazioni sulla la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’acquisizione di Piaggio. I Commissari hanno spiegato che sono pervenute diverse manifestazioni, e ci sono soggetti importanti con cui stanno trattando sia per le condizioni di piano industriale e sia di solidità finanziaria, a seguito della verifica, quelle ritenute migliori saranno inoltrate al Ministero per essere valutate ed arrivare ad una decisione finale” spiega Christian Venzano, segretario generale della Fim Cisl Liguria.

“I commissari ci hanno riferito che questo processo dovrebbe vedere la chiusura della data Room per i nuovi soggetti in data 10 ottobre prossimo, per poi arrivare al termine della formulazione delle offerte vincolanti, presumibilmente e con l’auspicio, alla fine del mese di ottobre. Questo interesse per Piaggio Aero ci fa ben sperare per uscire dall’amministrazione straordinaria e poter così rilanciare un’Azienda importante e strategica per la Liguria e per l’intero paese che ha saputo percorrere un’amministrazione straordinaria senza utilizzo di ammortizzatori sociali e con ancora 500 milioni di portafoglio ordini ed altri in arrivo”.

“Rimarchiamo la necessità di investimenti su ricerca e sviluppo, su mantenimento delle professionalità al fine di traguardare lo sviluppo di processi e di prodotti, garantendo continuità produttiva e occupazionale”.

“Inoltre, sottolineiamo la necessità di accelerare le tempistiche della vendita per fermare la fuoriuscita di personale qualificato, che è il vero patrimonio dell’azienda. Come Fim Cisl manteniamo la giusta attenzione perché vogliamo che le parole si trasformino in fatti positivi, per questo riteniamo importante proseguire con l’incontro che avremo in Regione per iniziare a definire i passi successivi, per poi andare a Roma al MIMIT ed avere quelle garanzie definitive attese da troppo tempo dalle lavoratrici e dai lavoratori”.

“Ora ci aspettiamo che il Governo, da un lato si prenda la responsabilità di seguire in maniera attiva le trattative di vendite e, dall’altro coinvolga le organizzazioni sindacali nelle fasi decisive della vendita per poter dare il nostro contributo nel definire il rilancio di Piaggio Aerospace nel rispetto degli impegni presi dal ministro Urso nell’incontro avuto a Genova il 9 marzo scorso” conclude Venzano.