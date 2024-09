Piaggio Aerospace, Fiom Cgil: “Regione non ha mai voluto o saputo fare regia su questa crisi industriale”

Villanova d’Albenga. “Nonostante gli impegni presi dall’Assessore regionale Piana venerdì 13 settembre, ad oggi non c’è nessun riscontro alla necessità di coordinare con Presidenza del Consiglio e Ministeri interessati la vendita di Piaggio Aerospace”. Così, in una nota, la Fiom Cgil di Savona.

“Purtroppo non ci stupiamo che tali intendimenti siano stati disattesi per l’ennesima volta; la Regione non ha mai voluto o saputo fare regia su questa crisi industriale – spiegano dal sindacato -. L’organico continua a perdere maestranze e professionalità. Siamo al quarto bando e al sesto anno di commissariamento straordinario, crediamo che solo un intervento statale di garanzia economica possa essere il giusto supporto per dare una concreta prospettiva di rilancio all’azienda nell’unicità di tutti i suoi comparti e stabilimenti”.

“Pertanto saremo costretti a formalizzare la richiesta di incontro, con l’auspicio di dimostrare una solida unità sindacale, perché solo il Governo può gestire la delicatezza del momento in cui si trova un’azienda strategica per l’economia savonese ed eccellenza del sistema di difesa nazionale. Se non dovessero esserci né risposte né impegni concreti, non esiteremo a mobilitarci per dare visibilità alla vertenza Piaggio”, concludono.