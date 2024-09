Petizione corso Italia Savona, anche Angelo Vaccarezza firma per la riapertura al traffico

Savona. “Nei giorni scorsi ho sottoscritto la petizione promossa dai Consiglieri di minoranza del Comune di Savona, che richiede la riapertura del tratto di Corso Italia tra Via dei Vegerio e Via Paleocapa, in centro città”. Lo dichiara il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“L’obiettivo è dar voce ai cittadini, ai residenti, ai commercianti che lamentano le numerose criticità derivanti dall’ attuazione del progetto di pedonalizzazione. Tra queste, in particolare, tempi lunghi per attraversare la città e peggioramento della qualità del traffico, talmente congestionato che in determinate ore, girare in centro città è praticamente impossibile”.

“I cittadini hanno espresso civilmente la loro opinione; spero che l’amministrazione li ascolti e affronti il tema in maniera costruttiva con i consiglieri proponenti”, concludono.

Sono oltre 2100 le firme raccolte dagli organizzatori dell’iniziativa che proseguirà anche oggi e nei prossimi giorni.