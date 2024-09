Pedonalizzazione corso Italia, interpellanza dell’opposizione: “La giunta intende avviare l’iter per il referendum consultivo?”

Savona. “Chiediamo se l’amministrazione intenda avviare l’iter per indire un referendum consultivo sulla chiusura di corso Italia“. E’ la richiesta contenuta nell’interpellanza presentata in Comune a Savona dai consiglieri comunali di opposizione, Fabio Orsi, Manuel Meles, Maurizio Scaramuzza e Daniela Giaccardi.

La richiesta arriva dopo aver raggiunto quota 3mila firme di residenti nella petizione per la riapertura di corso Italia tra via Paleocapa e via dei Vegerio. La minoranza chiede “se la giunta intende far sì che la città si esprima su un tema che i numeri hanno dimostrato essere estremamente sentito dai savonesi oppure ritengano di andare avanti senza sentire cosa i savonesi vogliano”.

“L’amministrazione comunale – evidenziano i consiglieri – può sottoporre al consiglio comunale la deliberazione di indizione di referendum”.

“Sono trascorsi 20 mesi e pare evidente – si legge nel documento – che in questo periodo trascorso la situazione del traffico cittadino sia palesemente peggiorata e agli effetti nefasti del traffico si è assistito anche alla mancanza totale di riqualificazione delle vie diversamente da quanto assicurato anche pubblicamente”.

E precisano: “La presentazione è in tempo utile affinché sia messa all’ordine del giorno del prossimo consiglio del 30 settembre”.