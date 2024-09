Passi avanti per la Comunità Energetica Rinnovabile Adelasia Green&Blue

Alassio. A seguito degli eventi di promozione sul territorio, la CER Adelasia Green&Blue ha raccolto oltre un centinaio di manifestazioni di interesse da parte di cittadini e aziende all’interno della cabina primaria di riferimento (composta da Alassio, Andora Casanova Lerrone, Castelbianco, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Ranzo, Stellanello, Testico, Vendone e Villanova d’Albenga), interessate a collaborare per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile a livello locale. La CER in via sviluppo permetterà ai membri di ridurre le proprie emissioni di CO2 e promuovere la sostenibilità, con vantaggi economici per tutti i partecipanti.

Dopo l’evento dedicato che si è svolto scorso 24 giugno presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio è nato un Comitato Operativo composto da cittadini dei vari Comuni, con il compito di seguire e promuovere l’iniziativa e di raccogliere le adesioni. Il comitato lavora attivamente per informare la comunità e facilitare la partecipazione.

“L’obiettivo – dichiara Martino Schivo, consigliere comunale di Alassio con incarico alla Transizione Ecologica – è essere punto di riferimento per i cittadini, facilitando il coinvolgimento del maggior numero possibile di persone all’interno del progetto, fornendo supporto e divulgando la conoscenza sui benefici ed il funzionamento delle CER, attraverso sportelli informativi ed eventi. Invitiamo, in questo contesto, tutti i proprietari di impianti fotovoltaici attivi da più di 20 anni, o coloro che intendano installarne di nuovi e che siano interessati alla CER a comunicarlo all’indirizzo comitatoceradelasia@gmail.com. Partecipare significa non solo usufruire di tariffe energetiche vantaggiose, ma anche contribuire a costruire un futuro più sostenibile per la Comunità”.

Va inoltre sottolineato che un altro importante passo avanti per lo sviluppo della CER è avvenuto ad Alassio, a seguito di un incontro con il sindaco Marco Melgrati, il vicesindaco Angelo Galtieri, il consigliere Martino Schivo e gli Uffici Comunali, in cui è stata presa la decisione di avviare l’iter per la costruzione di impianti energetici rinnovabili su alcune superfici comunali già identificate e renderli poi parte della CER.

“Lo studio di fattibilità effettuato – dichiara il sindaco Marco Melgrati – ha rivelato un’opportunità unica per sfruttare le superfici comunali nella produzione e condivisione di energia. La realizzazione di impianti fotovoltaici non è solo un’opportunità per il Comune di ridurre i propri costi energetici, ma – soprattutto – offrirà un vantaggio alla Comunità dal momento che parte dell’energia prodotta verrà condivisa con i cittadini ed aiuterà ad abbassare i loro costi energetici”.