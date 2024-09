Paralimpiadi, che gioia per il coach savonese Boraschi: Donato Telesca bronzo storico nel sollevamento

Nella prima storica medaglia paralimpica nella pesistica c’è anche un po’ di Savona. A conquistarla nel parapowerlifting è Donato Telesca, atleta allenato dal coach savonese Alessandro Boraschi.

Un bronzo che è il coronamento della carriera del classe 1999 originario di Pietragalla (Potenza), che nel curriculum vantava già l’argento all’ultimo mondiale senior e due ori ai mondiali juniores.

“Questa specialità in Italia è nata proprio a Savona – racconta Boraschi -. Palextra è stata la sede della prima gara amatoriale in Italia. A forza di insistere ci siamo fatti conoscere dal CIP che ha affidato alla federpesistica ( FIPE) la promozione della disciplina. Era il 2012 e sono stato chiamato a dirigere l’attività. Abbiamo partecipato a 36 gare internazionali, Rio, Tokyo e Parigi ai paralimpyc games a 5 mondiali e tre europei“.

“Abbiamo oltre 50 medaglie all’attivo in gare internazionali – conclude -, questa è la prima dei giochi per l’Italia in questa disciplina”.