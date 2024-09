Pallacanestro Alassio, concluso il secondo camp con uno sguardo alla nuova stagione

Alassio. Si è concluso, dopo quello di giugno, il secondo Basket Camp estivo della Pallacanestro Alassio. Ad accogliere i ragazzi, per un camp all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora, è sempre il paese dell’Alta Val Bormida Calizzano, che si conferma ideale per questo genere di eventi.

“Difficile descrivere queste cinque splendide giornate ma un ringraziamento va ai partecipanti per la fiducia, alle loro famiglie, alle cuoche, allo staff tecnico e a tutti i nostri ragazzi che nel corso dei giorni sono saliti a trovarci confermando la familiarità del ‘mondo’ Pallacanestro Alassio” spiegano gli organizzatori.

“In due camp – aggiungono – si sono alternati 90 tra ragazzi e ragazze: questi sono numeri che ci rendono orgogliosi e ci consentono di confermare questa formula anche per il prossimo anno. Durante il camp sono state organizzate anche due amichevoli con Lo.Vi. Basket Borgaro. Ora siamo pronti con la nuova stagione cestistica che avrà diverse novità e, come sempre, permetterà a tutti di giocare”.

“L’appuntamento con i camp è fissato per l’estate 2025 con la speranza di rivedere tutti i partecipanti al camp di quest’anno con l’aggiunta di nuovi ragazzi e ragazze desiderosi di avvicinarsi al basket e trascorrere cinque splendide giornate” concludono gli organizzatori.

In attesa della prossima estate la Pallacanestro Alassio apre le iscrizioni per l’imminente stagione cestistica. Il minibasket (nati e nate dal 2013 al 2020) riprenderà il 16 settembre mentre l’attività giovanile e senior (nati e nate dal 2012 ai senior) sta riprendendo in questi giorni e le prove saranno gratuite per tutti quelli che vorranno avvicinarsi a questo sport.

Il gruppo con le divise ufficiali