Ospedale Albenga, Mai (Lega): “Grazie a Bucci riavremo il pronto soccorso”

Albenga. “Sono davvero felice che Marco Bucci si sia dimostrato sensibile alle richieste del territorio e abbia annunciato che se diventerà presidente della Regione riaprirà il pronto soccorso dell’ospedale di Albenga”. Lo dice in una nota il capogruppo della Lega in Regione Liguria, Stefano Mai.

“Un percorso che la Lega aveva iniziato in Regione già nel 2017, con l’inserimento nel Piano Socio Sanitario della riapertura del pronto soccorso del Santa Maria di Misericordia, proposto dall’allora assessore alla sanità Sonia Viale. Riaprire il pronto soccorso di Albenga, come è già avvenuto anche a Bordighera, significa essere vicini al territorio, migliorare la gestione dei pazienti che necessitano di assistenza medica, ma che non rappresentano emergenze gravi e che quindi possono essere trattati in strutture di prossimità, senza andare a intasare i pronto soccorso principali”.

“Invertiremo definitivamente il trend che la sinistra aveva avviato con la giunta Burlando nel 2009 svuotando l’ospedale di Albenga e cancellando il suo pronto soccorso. Con il centrodestra al governo della Regione i pronto soccorso saranno riaperti”.