Old Boys Rensen, pareggio soddisfacente contro il Savona. Miravalle: “Spero che i biancoblù vincano il campionato, ma vogliamo dire la nostra”

Celle Ligure. Comincia con un pareggio la stagione dell’Old Boys Rensen. Infatti, è terminata 1-1 la sfida di ieri sera tra gli arenzanesi e il nuovo Savona di Fabrizio Monte. Decisivo per l’Old Boys il gol di Piccardo su calcio di rigore nella ripresa, dopo che Piu aveva portato in vantaggio i biancoblù. Nel post-partita è intervenuto per commentare il match il presidente del sodalizio arancionero, Giorgio Miravalle, soddisfatto del risultato finale. “Non abbiamo fatto amichevoli – commenta il numero uno dell’Old Boys – e ci mancano ancora dei giocatori, siamo un cantiere aperto. Di conseguenza la soddisfazione è enorme, considerando che il Savona è uno squadrone. Il rigore probabilmente non c’era, ma ci siamo difesi bene e i ragazzi hanno dato l’anima”.

Insomma, l’Old Boys versione 2024/2025 è ancora tutto da definirsi, ma la sensazione è che la squadra allenata da mister Rolando sia pronta a compiere una stagione importante. Giocare un ruolo di primo piano è l’obiettivo degli arenzanesi, come commenta Miravalle: “Vogliamo fare un campionato dignitoso, provando a dire la nostra, senza ovviamente voler vincere il campionato. Inoltre devo fare i complimenti al mister e al preparatore atletico, perché la squadra ha retto molto bene”. Dunque, ottenere una salvezza più tranquilla rispetto a quella della scorsa stagione è un obiettivo per questo campionato, facendo affidamento anche alla brillante condizione fisica che la squadra ha mostrato ieri sera.

Infine, gli auguri al Savona da parte di Miravalle che dichiara: “Spero che possano vincere il campionato, specialmente per la piazza che rappresentano. Oggi, però, festeggiamo noi, perché questo risultato per noi è come una vittoria. Loro faranno un altro tipo di campionato rispetto a noi, ma non vogliamo sfigurare, dando l’anima in campo“.

Il prossimo appuntamento per l’Old Boys Rensen sarà il 22 settembre, contro lo Sciarbo&Cogo, per concludere la fase a gironi della Coppa Liguria di Prima Categoria.