Odio sul web, Sara Foscolo (Lega) nel mirino: “Speriamo non veda viva il prossimo Natale”

Liguria. “Speriamo non veda da viva il prossimo Natale, sta m….”. Il minaccioso messaggio di odio e insulti sul web è stato ricevuto oggi dall’ex deputata savonese Sara Foscolo (Lega).

“E’ la politica di quelli della sinistra, che anche sui social network dimostrano di che pasta sono fatti. Augurare la morte e dare della m….pubblicamente a una donna e a chi non la pensa come loro sono i modi di chi non ha argomenti per affrontare l’avversario politico”, ha affermato Foscolo.

“Noi, invece, siamo gente del fare e lavoriamo ai contenuti e ai progetti per continuare a fare crescere il nostro territorio. Anche a chi mi augura di ‘non mangiare il panettone il prossimo Natale’”, ha concluso la candidata alle elezioni regionali, in programma il 27 e 28 ottobre in Liguria.

“Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza all’Onorevole Sara Foscolo, candidata della Lega, che è stata oggetto di insulti inaccettabili e vergognosi” afferma il Presidente facente funzioni Alessandro Piana.

“In una società democratica e civile, il dibattito politico deve sempre svolgersi nel rispetto reciproco e nella valorizzazione delle idee, senza mai sfociare in attacchi personali e violenti. Auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più e si possa proseguire con confronti sereni e nel rispetto dei diversi punti di vista” conclude.