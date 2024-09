Numeri record per UniSavona. L’assessore Negro: “In due giorni raggiunti 500 iscritti, siamo orgogliosi”

Savona. Numeri record per UniSavona che in due giorni ha già raccolto oltre 500 iscritti e manca ancora una settimana alla chiusura delle iscrizioni (lo scorso anno erano stati 500 in totale).

UniSavona è un “teatro del sapere” direttamente organizzato e gestito dal Comune di Savona con la collaborazione di qualificati docenti che offrono il loro prezioso volontariato. Può partecipare, con una iscrizione annuale, chiunque desideri ampliare la propria formazione culturale ed investire il tempo libero nell’aggiornamento e nella comunicazione.

Il servizio, nella sua esperienza pluridecennale, ha incrementato la sua originaria funzione di offerta aggregante per i meno giovani e, nel contempo, ha saputo rivolgersi a più fasce di età, favorendo un costruttivo dialogo tra generazioni.

La programmazione delle materie di studio offre spazio anche a occasioni di conoscenza e approfondimento del patrimonio storico, artistico, culturale della città con l’obiettivo di rendere i savonesi partecipi della sua valorizzazione.

I corsi, articolati nella forma di lezioni-conferenze, si svolgono da novembre ad aprile e spaziano dalle aree umanistica e scientifica alla cultura materiale, cui si affiancano attività pratiche per offrire all’utente la possibilità di confrontarsi anche con la propria creatività.

Il piano di studio, che vede ogni anno l’inserimento di nuovi corsi, traduce gli interessi di una comunità vivace capace di coniugare l’estensione intellettuale con valori sociali ed esistenziali.

“85 materie, 30 sedi diffuse in città e 90 docenti volontari, insomma numeri pazzeschi – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro – siamo orgogliosi e non è finita qui, visto che manca ancora una settimana al temine delle iscrizioni.

Le iscrizioni possono essere ancora effettuate presso l’atrio del Comune domani, sabato 21 settembre dalle ore 9 alle ore 12, e dal 23 al 27 settembre dalle ore 15 alle ore 18.

Segreteria organizzativa: unisavona@comune.savona.it