Millesimo sconfitto a Ceriale. Macchia: “Neopromossi ma con qualità, ci vuole pazienza”

Inizia con una sconfitta la stagione ufficiale del Millesimo. I giallorossi hanno perso 3 a 0 in casa del Ceriale nel primo match della Coppa Italia di Promozione.

Le reti della squadra rivierasca sono state siglate da Andreetto, Pescio e Beluffi. La gara è stata condizionata dall’espulsione di Bove alla metà del primo tempo.

Mister Fabio Macchia non fa drammi, anche in virtù del fatto che la squadra ha logicamente bisogno di oleare i meccanismi viste le ben 16 novità dal mercato. Ampliando lo sguardo alla stagione l’allenatore sottolinea la forza della rosa allestita in estate per una squadra che sarà, almeno sulla carta, più di una neopromossa.

Le scelte iniziali: Castiglia, Bove, Cigliutti, Berardinucci, Di Mattia, Piana, Sata, Vittori, Salvatico, Siri, Bogarin. A disposizione: Casanova, Seccafen, Brignone, Ndiaye, Perovic, Facello, Delgato, Villar, Enzi.