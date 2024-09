Millesimo. Un’area naturalistica al confine con il Bric Tana, dove sono presenti tartufaie e viene tutelata la biodiversità, presa di mira dai soliti “furbetti” che abbandonano i rifiuti nelle zone più isolate.

Questa la triste scoperta di oggi da parte di alcuni escursionisti, che già nei mesi scorsi avevano segnalato episodi simili alle autorità competenti, e che hanno ritrovato una situazione sconcertante.

La maggior parte dei rifiuti, alcuni dei quali ben nascosti dalla vegetazione, sono legati alle demolizioni e alle ristrutturazioni di manufatti, ovvero di origine edile: fusti, sacchi, macerie e altri materiali sono quelli più diffusi, ma non mancano nemmeno bottiglie di vetro e oggetti in plastica.

I casi come questo, purtroppo, sono in aumento ovunque, l’auspicio è che i sistemi di videosorveglianza installati dai Comuni valbormidesi possano dare buoni risultati nella ricerca di chi trasgredisce e non rispetta né la legge, né il senso civico.