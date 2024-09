Liguria. Il sistema frontale che ci ha interessato oggi si sposta verso Levante ma sulla nostra regione permangono ancora condizioni instabili. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili brevi acquazzoni, più probabili sul centro-levante. Nel pomeriggio tendenza a schiarite sui settori costieri, mentre su Alpi liguri e valli interne del Genovesato e del Tigullio ci aspettiamo ancora dei rovesci al più moderati che proseguiranno fino a sera.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali al mattino, in rinforzo da sud-ovest nel corso del pomeriggio specie su Imperiese, Tigullio e al largo.

Mari: mosso al mattino in aumento a molto mosso o a tratti anche agitato a levante per onda di Libeccio. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Costa: Min: +15/+19°C – Max: +21/+25°C; interno: Min: +8/+15°C – Max: +16/+22°C.

MERCOLEDì 25 SETTEMBRE: ancora rovesci possibili sul centro-levante. Maggiori schiarite a ponente. Venti: moderati dai quadranti meridionali. Mari: in calo a mosso. Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

GIOVEDì 26 SETTEMBRE: tempo in nuovo peggioramento. Possibili rovesci a tratti anche di forte intensità, specie sui settori interni di centro e levante. Libeccio forte e mare di nuovo molto mosso. Temperature in calo [Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti]