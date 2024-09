Liguria. Una vasta area depressionaria localizzata tra il Regno Unito e i paesi scandinavi determina un’aumento dell’instabilità sull’Europa centro-occidentale, che sarà interessata dal transito di diversi fronti fino al fine settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 26 settembre avremo una giornata perturbata, con precipitazioni a carattere di rovescio già dalla notte in particolare a levante, nuvoloso o coperto altrove con qualche rovescio anche sul settore costiero centro-occidentale; nel corso della giornata aumento dell’instabilità con rovesci più intensi specialmente nella parte interna del settore orientale, dove si avranno i picchi precipitativi più alti.

Venti inizialmente moderati dai quadranti meridionali, localmente forti sul settore centrale e crinali esposti del centro-levante. In generale aumento nel pomeriggio, con raffiche localmente a carattere di burrasca sui crinali esposti del centro-levante, forti sul Mar Ligure e lungo la fascia costiera. Mare molto mossi su tutti i settori, localmente agitato su quello centrale. Temperature in aumento specialmente nei valori minimi, in lieve aumento o stazionarie le massime: sulla costa minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 21 e 23 gradi; all’interno minime tra 8 e 17 gradi, massime tra 17 e 22 gradi.

Venerdì 27 settembre altra giornata che inizia all’insegna del maltempo specialmente sulla parte centro-orientale della regione, da poco nuvoloso a nuvoloso a ponente. Miglioramento nel corso della giornata con maggiori schiarite, ma permarrà ancora residua instabilità a levante.

Venti forti dai quadranti meridionali, con rinforzi al largo e sui crinali fino a molto forti, localmente a carattere di burrasca. Mari molto mossi, localmente agitati. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Sabato 28 settembre netto miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite diffuse su tutta la regione, specialmente sul centro-ponente.

Temperature in deciso calo in serata. Mare molto mosso nello spezzino, mosso altrove. Venti moderati con direzione variabile.