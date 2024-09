Liguria. Europa meridionale ancora alle prese con la saccatura di aria fredda ormai stabilizzatasi tra il Mar Adriatico e la penisola balcanica: sull’Italia proseguono le giornate fresche e ventose, tuttavia una timida rimonta sulla penisola iberica porterà ad un lieve aumento delle temperature massime nei prossimi giorni sul nord-ovest.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 15 settembre avremo ancora qualche velatura in mattinata sul settore centro-orientale, ma in via di dissipamento. Cielo terso nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio e della serata, con qualche cumulo isolato in formazione sul settore interno orientale nel pomeriggio.

Venti forti rafficati da nord tra la notte e la mattinata, in calo dalle ore centrali e in rotazione da SO a levante nel pomeriggio. Mare stirato sotto costa al mattino, mosso al largo; la rotazione delle correnti nel pomeriggio determinerà un aumento del moto ondoso a levante, con mare poco mosso, localmente mosso sull’estremo della regione. Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, massime in rialzo: sulla costa minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 23 e 27 gradi; all’interno minime tra 4 e 13 gradi, massime tra 18 e 23 gradi.

Lunedì 16 settembre alternanza tra sole e nubi su tutta la regione nel corso della giornata, ma senza fenomeni di rilievo associati.

Venti moderati dai quadranti settentrionali specialmente a ponente nel pomeriggio, con raffiche localmente forti sui capi esposti. Mare generalmente poco mosso, stirato sotto costa su savonese e genovesato, molto mosso a largo dell’imperiese. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi

Martedì 17 settembre aumento dell’instabilità sulla Liguria, con deboli precipitazioni sulle zone maggiormente esposte a nord-est.

Venti con raffiche fino a forti in prevalenza dai quadranti settentrionali. Mare mosso a ponente, molto mosso al largo.