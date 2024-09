Liguria. Aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale tenderà ad interessare la nostra regione durante il fine settimana, con temperature in calo e generali condizioni di variabilità associate a scarsi fenomeni. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: ancora venti forti da ovest sul basso Ligure al mattino.

Cielo e Fenomeni: in mattinata nubi sparse sul settore orientale dove non si esclude qualche breve rovescio nelle ore centrali della giornata specie nelle aree interne; mattinata nel complesso soleggiata altrove. Nel pomeriggio cielo quasi ovunque sereno a parte addensamenti sull’estremo imperiese associati a qualche sporadico e breve rovescio. Addensamenti anche sullo spezzino, ma in via di allontanamento.

Venti: forti da ovest al largo, in attenuazione nell’arco della giornata. Deboli da nord sui versanti padani e da sud lungo le coste. Mari: molto mosso, localmente agitato al mattino. Moto ondoso in calo nel pomeriggio.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime nei settori interni. Costa: Min: +14/+17°C – Max: +21/+24°C; interno: Min: +3/+12°C – Max: +19/+25°C.

DOMENICA 29 SETTEMBRE: cielo da sereno a velato con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Venti: moderati da nord-est al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mari: da mosso a poco mosso. Temperature: in generale diminuzione.

LUNEDì 30 SETTEMBRE: nuvolosità sparsa su tutta la regione, senza precipitazioni. Ulteriore calo termico.