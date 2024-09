Liguria. Condizioni di instabilità che perdurano sulla Liguria dal punto di vista meteorologico, con maggior coinvolgimento del settore orientale. Una nuova perturbazione Atlantica, in avvicinamento dalla Francia, andrà ad interessare la regione a partire da domani. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Dopo una nottata con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, nel corso della mattinata e delle ore pomeridiane schiarite sull’imperiese e sul savonese in progressione fino al settore centro-occidentale, mentre saranno possibili locali piovaschi sul settore centro-orientale. Possibili nuovi rovesci a partire dalla tarda serata nell’entroterra del Tigullio e sullo spezzino.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali al mattino, in locale rinforzo nel corso del pomeriggio sul Golfo. Mari mossi o localmente molto mossi su tutti i settori. Temperature minime stazionarie sulla costa tra +15 e +19° C, nell’interno tra +8 e +15° C, massime in lieve aumento sulla costa tra +21 e +25° C, nell’interno tra +17 e +23° C.

Giovedì 26 settembre

Sarà una giornata complessa con possibili cumulate pluviometriche elevate entro fine giornata nell’entroterra di Levante. Peggioramento delle condizioni meteo con piogge moderate su tutta la regione e maggior interessamento dell’entroterra di Levante, ove non si esclude una possibile recrudescenza dei fenomeni durante la giornata.

Venti forti dai quadranti meridionali, con rinforzi al largo fino a molto forti. Mare molto mosso o agitato. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Venerdì 27 settembre

Attenzione al Libeccio forte e a possibili criticità di carattere idraulico sul settore orientale. Instabilità ancora spiccata con maggior coinvolgimento del settore orientale e corrispettivo entroterra. Mari agitati e ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali, fino a raggiungere localmente intensità di burrasca.

L’evoluzione incerta, il Limet consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti.