Liguria. Un’intensa perturbazione, in avvicinamento dal Golfo del Leone, determinerà un repentino peggioramento delle condizioni meteo sul bacino del Mediterraneo. Piogge, temporali e generali condizioni di instabilità saranno protagoniste della settimana entrante. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: possibili criticità localizzate di carattere idraulico sul settore centrale, durante il passaggio del fronte.

Cielo e Fenomeni: tra notte e mattino nuvolosità in aumento su tutti i settori, con il possibile sviluppo di un intenso nucleo temporalesco al largo del settore centro-orientale, in lenta risalita verso il settore centrale della regione (ove non si escludono parziali coinvolgimenti costieri entro metà mattinata). A partire dalle ore centrali piogge in intensificazione sull’estremo ponente, in rapida estensione al Savonese occidentale.

Durante il pomeriggio possibile ulteriore intensificazione del fronte sul Genovesato, il quale traslerà tra tardo pomeriggio e sera su Tigullio e Spezzino Occidentale. Miglioramento delle condizioni meteo progressivamente da Ponente a Levante a partire dalla tarda serata.

Venti: deboli moderati dai quadranti settentrionali su Imperiese e Savonese. Moderati da SE sul centro-levante. Rotazione ai quadranti settentrionali su tutta la regione entro la tarda serata. Possibili momentanei rinforzi nelle zone interessate dai fenomeni più intensi e in serata da SO sullo Spezzino Orientale.

Mari: poco mossi o mossi ovunque, con passaggio fino a molto mossi al largo dello Spezzino in serata e nottata. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento , massime in calo ovunque. Costa: Min: +17/+21°C – Max: +18/+23°C; interno: Min: +7/+17°C – Max: +13/+20°C.

MARTEDì 24 SETTEMBRE: giornata contrassegnata da condizioni di spiccata variabilità, con rovesci sparsi alternati a periodi più soleggiati. Instabilità più diffusa nelle zone interne e sul Levante. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati dai quadranti meridionali sotto costa. Forti da S/SO al largo. Mari: molto mossi o localmente agitati al largo Temperature: minime stazionarie, massime in aumento, soprattutto sul settore costiero occidentale.

MERCOLEDì 25 SETTEMBRE: nuvolosità diffusa con rovesci sparsi, specialmente sul Levante regionale e corrispettivo entroterra. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Temperature stazionarie. [Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti]