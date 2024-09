Liguria. Le previsioni meteo per oggi e i prossimi giorni in Liguria alterneranno una breve fase di stabilità a un nuovo peggioramento. Lo spiega il centro meteo Limet.

La saccatura responsabile del peggioramento del weekend, nella sua traslazione verso Est, veicolerà sul suo ramo discendente aria più fresca in quota: è atteso quindi un ritorno momentaneo a condizioni di stabilità sulla nostra regione per la prima parte della settimana, con un possibile drastico abbassamento delle temperature e peggioramento delle condizioni meteo, sul finire della settimana (da confermare).

Il meteo per oggi – lunedì 9 settembre

Temporali sparsi, anche intensi, andranno a colpire il settore centro-orientale in spostamento ulteriore verso Est in mattinata. Fenomeni residui nelle ore centrali nel profondo entroterra spezzino e localmente sul confine con l’ Alta Toscana.

Ampi spazi di sereno a partire dall’Imperiese (ad eccezione di qualche fenomeno convettivo localizzato tra Alpi Marittime e Liguri), in rapida espansione pomeridiana al settore centrale. Esaurimento delle precipitazioni entro sera su tutta la regione, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti: deboli/moderati dai quadranti settentrionali sul centro ponente. deboli dai quadranti meridionali sullo Spezzino con rinforzi fino a forti da O/SO sul Golfo in nottata e prima mattinata. Mari: mossi sulla costa centro-occidentale, molto mossi o localmente agitati sul Levante e al largo.

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione nell’entroterra, massime in aumento. Costa: Min: +20/+24°C – Max: +24/+29°C; interno: Min: +10/+20°C – Max: +18/+28°C.

Le previsioni meteo per domani – martedì 10 settembre

Giornata stabile, con fenomeni convettivi pomeridiani confinati all’entroterra di levante e alle Alpi Liguri Marittime. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della regione per l intero periodo. Venti deboli dai quadranti meridionali, in rapido rinforzo serale. Mare mosso, fino a molto mossi in serata- Temperature stazionarie sia le massime sia le minime.

Il meteo di mercoledì 11 settembre

Possibile un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Liguria e a Genova con qualche piovasco sul settore centrale. Temperature stazionarie. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali.