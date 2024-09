Allerta, Giampedrone: “Tra domenica e lunedì nuova ondata di maltempo”

Genova. Maltempo, è tregua ma una nuova ondata è alle porte. “Per la giornata di domani, venerdì 6 settembre, la tendenza è di un miglioramento fino a sabato, quando è prevista una bella giornata di sole ma tra domenica e lunedì, i nostri previsori stanno iniziando a valutare il passaggio di un nuovo importante fronte perturbato, tenendo conto anche delle piogge di queste ore”.

Lo dice l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che fa il punto sull’ondata di maltempo che, per quanto rapida, ha colpito la Liguria tra la notte e la mattinata di oggi, giovedì 5 settembre.

Per quanto riguarda la perturbazione di queste ore la Protezione civile è in contatto con i territori maggiormente colpiti per una valutazione dei danni al patrimonio pubblico, oltre che privato: “Si tratta per la gran parte di situazioni puntuali, gestite a livello locale”, spiega.

“Il quadro generale che si è verificato in Liguria, con precipitazioni molto intense ma abbastanza veloci, è rimasto assolutamente all’interno delle previsioni tracciate ieri da Arpal, con il rafforzamento dell’allerta da gialla ad arancione per temporali sui settori di ponente e del centro della regione. Le ore di pioggia più intensa si sono verificate fra le 3 e le 5 della notte, prima dell’alba, quando fortunatamente gli spostamenti delle persone sono limitati e questo è certamente positivo sotto il profilo della Protezione civile”, riassume Giampedrone.

“Tutta l’area dell’albenganese, nel ponente savonese, ha registrato le precipitazioni più significative, con la necessità di evacuare una famiglia in via precauzionale. Continuiamo a monitorare la perturbazione, che si è spostata verso il levante”, aggiunge l’assessore regionale.

Dopo l’emissione del nuovo bollettino di Arpal è stata confermata la chiusura dell’allerta arancione alle 13. Prolungata l’allerta gialla su tutto il territorio fino alle 18. Nelle prossime ore sono possibili residui fenomeni temporaleschi, con colpi di vento, grandine di piccole dimensioni e allagamenti.

“Abbiamo purtroppo imparato a conoscere la fenomenologia di questi temporali – prosegue Giampedrone, che ha seguito l’evolversi dell’allerta dalla Sala Operativa integrata della Protezione civile regionale – che provocano danni significativi nell’impatto al suolo ma transitano in maniera abbastanza veloce, a differenza delle piogge più tipicamente invernali, dal carattere persistente con il rischio di significativi innalzamenti dei livelli di fiumi e torrenti”, conclude.