Memorial Bertolucci: Celle Varazze vince di rigore, solo l’Albissole segna, Savona prove di tridente pesante

3^ match: Albissole 1 (26′ Polito) – Savona 0

35′ Finisce qui.

32′ Il Savona si riversa nell’area dell’Albissole, ma Rignanese è preso in controtempo nell’area piccola.

26′ Albissole avanti. Azione che si sviluppa sulla destra, servizio sul secondo palo per Polito, che segna il primo goal del memorial.

24′ L’Albissole va vicino al vantaggio con Rebagliati, che da buona posizione calcia di prima rasoterra. Il tiro lambisce il palo alla destra di Bova.

23′ Contropiede del Savona. Briano corre palla al piede calcia. Respinto. Turone respinge anche il seguente tentativo di Romano.

20′ Bella azione dell’Albissole. La difesa del Savona sventa la minaccia.

8′ Stesso modulo per il Savona. Gaggero davanti alla difesa, con Salis mezzala. Briano dietro alle punte Rignanese e Salis. Entrano anche Berruti in attacco e Uruci a centrocampo.

3′ Grande occasione per Rignanese che calcia al volo da pochi passi con la palla che finisce sulla traversa.

1′ Inizia il terzo incontro.

Terza partita

2^ match: Celle Varazze 0 vs Savona 0 (3 a 1 dcr)

4^ Bonanni parato da Bova. Piu fuori. Vince 3 a 1 il Celle Varazze.

3^ rigore: Carro Gainza goal, Doci parato. 3 a 1 Celle Varazze.

2^ rigore: Gnecchi goal, Salis goal. 2 a 1 Celle Varazze.

1^ rigore: Righetti goal, Cherchez parato da Sciascia. 1 a 0 Celle Varazze.

35′ Finisce qui. Anche in questo match serviranno i calci di rigore per decretare un vincitore.

32′ Da posizione defilata sulla sinistra, Bonanni prova a impensierire Bova che respinge.

30′ Lunga fase di possesso del Celle Varazze, con il Savona che si difende bene in blocco basso da Doci in giù. Il Celle trova alla fine il pertugio con una combinazione stretta ma Bova legge bene l’ultimo passaggio e raccoglie. Nelle due partite il Celle Varazze ha giocato molto ma tirato pochissimo.

27′ Calcio d’angolo per il Celle Varazze. Battuta lunga che finisce sul fondo.

24′ Il Savona non si limita a difendere ma prova anche a imbastire azioni.

16′ Doci ci prova dalla distanza ma tiro alle stelle. Nonostante ciò, l’attaccante in posizione più arretrata sta dando buone indicazioni.

10′ Rischia il Savona. Passaggio azzardato di Colombo. Righetti raccoglie al limite e scaglia un bolide che Bova tocca e la traversa respinge.

8′ Punizione calciata centralmente da Salis, Doci di ginocchio la gira verso la porta. Palla alta.

6′ Calcio d’angolo per il Savona. La difesa del Celle rinvia sia il corner sia il cross seguente di Salis.

Nota tattica: Savona con il modulo 4-3-1-2. In difesa, centrali Garbini e Colombo. Terzino sinistro Mata, terzino destro Fancellu. Salis play davanti alla difesa, ai suoi lati Cherchez e il nuovo acquisto – annunciato ieri – Gaggero. Attacco con ben tre torri, Doci leggermente arretrato. Davanti a lui Piu e Rignanese. Fisicità decisamente importante per la Prima Categoria.

1′ Partiti. Ben due categorie di differenza tra le due squadre. Ottimo test dunque soprattutto per la fase difensiva del Savona.

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Mata, 4 Colombo, 5 Garbini, 6 Gaggero, 7 Cherchez, 8 Doci, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Piu. A disposizione: 12 Fois, 13 Bruzzone, 14 Incorvaia, 15 Apicella, 16 Fabbretti, 17 Uruci, 18 Briano, 19 Romano, 20 Berruti, 21 Ribeiro. Allenatore: Fabrizio Monte.

Seconda partita

1^ match: Celle Varazze 0 vs Albissole 0 (4-2 d.c.r.)

5^ rigore: Garibbo spiazza il portiere e regala la vittoria al Celle Varazse.

4^ rigore: Calcagno parato, Andreazza parato. 3 a 2 per il Celle Varazze.

3^ rigore: Padovano goal, Acquanita goal. 3 a 2 per il Celle Varazze.

2^ rigore: Gnecchi goal, Rossini parato. 2 a 1 per il Celle Varazze.

1^ rigore: Righetti (CelleV) goal, Cancellara goal. 1 a 1.

Si chiude in parità il primo match, che verrà deciso ai calci di rigore

35′ Celle Varazze pericoloso sempre sulla sinistra con Damonte. Ennesimo pallone interessante calciato verso il centro dell’area. Dopo alcuni rimpalli, Preti prova la conclusione al volo ma calcia sul fondo.

33′ Ancora Damonte insidioso dalla corsia esterna con un cross basso diretto verso l’area piccola, Favorito si rifugia in corner.

24′ Recupero palla alto dell’Albissole. Cancellara serve Diana che da posizione ravvicinata ma defilata inquadra la porta ma viene sbarrato da Mitu.

20′ Bella azione di Damonte sulla sinistra, scambia con un compagno e fa sul fondo. Mette bene al centro per Righetti che viene chiuso dall’intervento combinato di un difensore e del portiere. Subito ribaltamento di fronte, con Mancini che calcia nel cuore dell’area. Conclusione respinta in corner dalla difesa del Celle Varazze.

16′ Cancellara taglia bene versonil centro del campo e serve in verticale Diana che segna davanti al portiere. L’arbitro ravvisa fuorigioco e non reputa volontario l’intervento scomposto del difensore delle Civette.

13′ Fallo di Chiarlone su Akkari, punizione da posizione interessante per il Celle Varazze. La calcia Garibbo a giro sul primo palo. Turone intuisce e controlla la palla spegnersi sul fondo.

7′ La squadra di casa cerca di costruire e palleggiare. L’Albissole prova a pressare alto per recuperare e ripartire.

L’Albissole si dispone con il 4-3-1-2. Andrezza fa il trequartista dietro a Mancini e Diana.

Modulo 3-4-3 per il Celle Varazze. Linea a tre davanti a Mitu con Ravoncoli, Schirru e Padovan. Centrali di centrocampo Garibbo e Calcagno. Galatolo e Damonte sugli esterni. Preti, Akkari e Ventre nel tridente.

1′ Si parte. Celle Varazze con il completo giallo. Maglia a strisce verticali biancazzurre per l’Albissole.

Prima dell’inizio delle partite viene ricordato Remo Bertolucci. La società Celle Varazze, insieme all’Albissole e al Savona, consegna una targa commemorativa alla moglie del dirigente scomparso nel 2017.

Celle Varazze: 1 Mitu, 30 Ravoncoli, 4 Schirru, 6 Padovan, 17 Galatolo, 26 Calcagno, 29 Garibbo, 3 Damonte, 15 Preti, 9 Akkari, 10 Ventre. Allenatore: Enrico Valmati.

Albissole: 1 Turone, 2 Acquanita, 3 Guarco, 4 Cancellara, 5 Chiarlone, 6 Favorito, 7 Mancini, 8 Ghigliazza, 9 Diana, 10 Andreazza, 11 Rossini. A disposizione: 12 Negro, 13 Zunino, 14 Pasquino, 15 Minuto, 16 D’Aliesio, 17 Longagna, 18 Rebagliati, 19 Polito, 20 Cuka. Allenatore: Carlo Sarpero.

Celle Varazze vs Albissole

Al campo Olmo-Ferro va in scena il Memorial “Remo Bertolucci”. Tre squadre di categorie diverse ma accomunate dall’ambizione. Il Celle Varazze, padrone di casa, ambisce ai primissimi posti dell’Eccellenza dopo un mercato faraonico per una neopromossa. L’Albissole giocherà in Promozione puntando a ben più di una “semplice” salvezza tranquilla. L’obiettivo del Savona è noto a tutti, ovvero abbandonare la Prima Categoria per iniziare la scalata.