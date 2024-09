Meeting della Torretta, doppiette per Eric Marek e Chiara Goffi

Savona. A degna chiusura di una stagione straordinaria alla Fontanassa di Savona il Meeting della Torretta fa registrare ottimi risultati tecnici nella propria ottava edizione, andata in scena ieri mercoledì 11 settembre.

È una grande giornata per il bergamasco Eric Marek (CS Esercito), già campione europeo Under 23 con la 4×100 lo scorso anno: Marek prima vince un palpitante 100 metri appena ventoso (+2.1 m/s) contro il lunghista Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), siglando 10.33 contro il 10.34 del siciliano, poi sui 200 metri toglie oltre un secondo al personale portandolo da un anacronistico 22.02 a un significativo 20.86 (+0.8) superando nettamente il quattrocentista Brayan Lopez (Fiamme Azzurre, 21.46).

Doppietta 100+200 metri anche in campo femminile con la 20enne Chiara Goffi, portacolori dell’Atletica Chiari 1964 Libertas migliorata tantissimo quest’anno: la bresciana vince sulla distanza più breve in 11.70 (+2.0) a 9/100 dal personale davanti a Chiara Melon (Fiamme Azzurre, 11.88) e alla junior savonese Camilla Rebora (CUS Genova), che in un colpo solo scende da 12.54 a 12.17; Goffi replica il primo posto pure sul mezzo giro di pista con 24.19 (+1,2), a 7/100 dal PB, precedendo ancora Rebora seconda in 24.93.

Sui 400m notevole la gara maschile dominata dagli ostacolisti: primo Jean Marie Robbin (Atl. Biotekna) in 48.08, secondo Joao Carlos Pina Barros (Athletic Club 96 Alperia) in 48.89, terzo il campione italiano Promesse dei “quattro acca” Riccardo Berrino, portacolori del CUS Genova, che esordisce sulla distanza in 49.01.

Parlando di pedane (in un anno che ha visto cadere alla Fontanassa lo storico record italiano Assoluto del peso con Leonardo Fabbri e il record mondiale Under 20 a opera di Mattia Furlani, entrambi di scena nelle imminenti finali di Diamond League), spicca il salto in alto, in cui lo junior Gabriele Avagnina (CUS Genova) supera 2,01 e condivide la vittoria con Mohamed Mouharib (CUS Parma); nel peso successo per il primatista ligure Giordano Musso (CUS Genova) con 16,26.

Infine, le gare Cadetti: grande 300m di Federica Chiappani (Atl. Brescia), che, dopo aver vinto gli 80m in 10.12 (+1.3), si esprime sui tre quarti di giro in 39.52, a mezzo secondo dalla miglior prestazione italiana stagionale Under 16 che già detiene. Bravo anche Davide Crisci (Maurina Olio Carli), al PB sugli 80m con 9.29 (+1.9).

La manifestazione è stata organizzata dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova, patrocinata dal Comune di Savona e CONI Liguria.