Maltempo, sversamenti in mare a Ceriale: revoca parziale dei divieti di balneazione

Ceriale. Dopo l’ondata di maltempo e gli sversamenti in mare dai rii e corsi d’acqua cittadini che hanno determinato divieti di balneazione in alcuni tratti di litorale, questa mattina il sindaco di Ceriale Marinella Fasano ha firmato una nuova ordinanza di revoca parziale del temporaneo stop alla balneazione.

La revoca riguarda lo specchio acqueo all’altezza dell’ex cantiere Patrone per una lunghezza di 804 metri, nel tratto di arenile dai Bagni Martini ai Bagni Ilda compresi; stesso discorso per la zona della Lega Navale, per una lunghezza di 1.037 metri, dai Bagni Ilda alla spiaggia libera Torelli.

In relazione ai nuovi risultati di laboratorio sui campionamenti eseguiti da Arpal, permane ancora il divieto di balneazione nelle seguenti zone: sottopassaggio Pineo; all’altezza del civico 105 e nel tratto alla foce del Rio Torsero.

L’ondata di maltempo ha infatti provocato, come in altri comuni costieri, il dilavamento di fiumi, rii e torrenti con conseguente sversamento inquinante e l’accertamento di valori fuori norma. Il provvedimento odierno relativo ai parametri sulla qualità delle acque di balneazione sarà valido in attesa di nuove controanalisi di Arpal.