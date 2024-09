Maltempo, sul savonese le piogge più intense: a Celle oltre 72mm in tre ore

Liguria. Si chiuderà come previsto alle 18 l’allerta gialla tuttora in vigore per il ponente (zona A), il centro (zona B) ed i versanti padani di ponente (zona D). Lo comunica Arpal, che ha posticipato alle 21 la chiusura dell’aperta gialla per il levante (zona C) ed i versanti padani di levante (zona E) della regione.

Sul levante della regione la coda della perturbazione potrebbe protrarsi sino alla serata odierna con qualche fenomeno anche persistente. Per domani ancora una bassa probabilità di temporali forti su B, C ed E e un rinforzo dei venti su A e C. Il mare permarrà agitato su tutta la regione.

Fino a questo momento, la parte più attiva del passaggio perturbato ha interessato il settore centrale, con le piogge più intense in provincia di Savona (a Sanda, nel comune di Celle, 41.6 millimetri di pioggia in un’ora e 72.4 millimetri in tre ore); proprio sul centro dovrebbe instaurarsi la convergenza fra venti opposti, che rischia di bloccare per più tempo sullo stesso luogo le precipitazioni.

Al momento la situazione più critica si registra sull’Aurelia tra Savona e Albissola, nella galleria Torre e in zona Roglio-Cala Cravieu a Celle Ligure, dove si registrano alcuni piccoli allagamenti; qualche tombino “alzato” in località Casanova e Campomarzio a Varazze.

Le previsioni

L’avviso meteo dà, per oggi lunedì 23 settembre, tempo perturbato con piogge diffuse di intensità fino a forte su B e moderata su A, C, D ed E e cumulate areali significative su tutte le aree di allertamento. Alta probabilità di temporali forti e organizzati su tutta la regione, possibilità di fenomeni più persistenti in mare in estensione al centro-levante della regione tra tarda mattinata e

prima serata. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni sul ponente nel pomeriggio. Venti localmente forti e rafficati da est/sudest su B e C, settentrionali altrove.

Martedì 24 settembre bassa probabilità di temporali forti su B, C ed E per residua instabilità notturna e per una probabile recrudescenza dei fenomeni convettivi nel pomeriggio-sera. Possibili

allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per colpi di vento, grandine e fulmini. Venti da sud-ovest fino a forti (50-60 chilometri orari) su A e C e rafficati sui capi esposti e crinali appenninici, fino a moderati altrove con locali rinforzi. Mare localmente agitato ovunque per onda da sud-ovest.

Mercoledì 25 settembre residua instabilità tra notte e mattino con possibili rovesci al più moderati sul centro-levante. Venti moderati meridionali (40-50 chilometri orari) sui crinali appenninici nel pomeriggio-sera con locali rinforzi. Durante la notte, mare fino a molto mosso su C per onda da sud-ovest, in rapida scaduta.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it.

Sul sito omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r è possibile seguire l’evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione di tutti