Liguria. La struttura temporalesca auto-rigenerante che per tutta la notte ha stazionato sul Mar Ligure, di fronte alle coste del Centro-Levante regionale, ha lasciato la nostra regione.

Fortunatamente sulla terraferma ha prodotto precipitazioni al più moderate, con un massimo di 20 mm di pioggia, in particolare sull’area del centro-levante regionale. Risparmiato, ad ora, il savonese.

Adesso si attende il passaggio del fronte sulla Liguria, che sarà accompagnato da precipitazioni diffuse e non dovrebbe arrivare prima di fine mattinata.

Resta in vigore fino alle 16.00 di oggi l’allerta meteo per temporali, gialla sul ponente savonese e arancione sul levante: rimane infatti instabilità con possibili temporali forti, anche se non dovrebbero più avere le caratteristiche di stazionarietà che hanno contraddistinto la struttura di questa notte.

Secondo le previsioni la fase perturbata che si dividerà in due, un primo momento di natura pre-frontale con fenomeni localizzati su una piccola parte di territorio, ma stazionari ed intensi. Una seconda fase, quella con il passaggio del fronte, caratterizzata da piogge e temporali che interesseranno l’intero territorio regionale, ma con minor carattere di stazionarietà.

Da lunedì situazione in netto miglioramento con il ritorno del sole.

Avvisi – tra notte e mattino forti temporali, con locali grandinate e colpi di vento associati, sul settore centro-orientale. Nel pomeriggio nuovi rovesci e temporali di forte intensità al passaggio del fronte.

Prestare attenzione a possibili criticità di natura idrogeologica.

Cielo e Fenomeni – intorno alla mezzanotte formazione di rovesci temporaleschi sul genovesato occidentale, tra la notte e le prime ore del mattino intensificazione ed evoluzione della fenomenologia verso levante con un interessamento di genovesato orientale e Tigullio. In questa fase è atteso un temporale stazionario con precipitazioni che potranno assumere carattere di nubifragio, accompagnate da grandinate e colpi di vento. Sul resto della regione tempo asciutto con delle schiarite.

Nel corso della mattinata persisteranno dei rovesci o temporali sul levante regionale, mentre si assisterà ad un incremento della copertura nuvolosa sul ponente con i primi piovaschi associati.

A seguire, l’arrivo del fronte perturbato determinerà una seconda parte di giornata caratterizzata dal transito di piogge da ponente verso levante, precipitazioni che potranno assumere carattere temporalesco, specie sul settore centro-orientale. In serata ancora rovesci sul levante, mentre altrove assisteremo ad una progressiva cessazione dei fenomeni, anche se non si escludono rovesci sparsi di natura post-frontale.

Venti – tra notte e mattinata moderati o tesi da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante. Rinforzi fino a forti durante i fenomeni più intensi. Dopo una fase con una ventilazione variabile, tenderanno a disporsi dai quadranti sud-occidentali.

Mari – generalmente mosso.

Temperature – minime stazionarie od in lieve aumento, massime in generale calo.

Costa: Min: +20/+24°C – Max: +24/+28°C

Interno: Min: +12/+21°C – Max: +18/+27°C.