Maltempo, Regione Liguria: “Pronti a inviare aiuto all’Emilia Romagna”

Liguria. “La Liguria è a disposizione per intervenire con la Colonna mobile della Protezione Civile in aiuto all’Emilia Romagna, nuovamente colpita dal maltempo che ha provocato ingenti danni”. Così l’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, in contatto con il Dipartimento nazionale.

“Siamo vicini alle tante famiglie evacuate – aggiunge – e ringraziamo tutti i soccorritori, impegnati anche nella ricerca delle persone disperse. Seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione”.

Confermata anche per oggi l’allerta rossa in Emilia Romagna, colpita nelle scorse ore dal ciclone Boris. Nonostante la situazione stia lentamente migliorando, infatti, l’emergenza non è ancora del tutto rientrata: le previsioni meteo annunciano ulteriori piogge e si teme che possano verificarsi nuove criticità. Le scuole rimarranno chiuse a Ravenna.