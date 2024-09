Maltempo, l’annuncio di Regione: “Chiederemo lo stato di calamità al Ministero dell’Agricoltura”

Liguria. Regione Liguria chiederà al Ministero dell’Agricoltura lo stato di calamità per le aziende del savonese (in particolare di Albenga), che hanno subito pesanti danni a seguito dell’ultima ondata di maltempo.

La richiesta verrà formalizzata a breve, nei prossimi giorni.

La decisione è stata confermata questa mattina in seguito al sopralluogo del presidente facente funzione di Regione Liguria, Alessandro Piana, e dei tecnici regionali, presso le aziende coinvolte.

Attraverso le sue squadre operative, la Regione “sta intervenendo da ieri nella valutazione dei danni, e conseguenti istruttorie, per supportare le numerose attività agricole colpite“.

La decisione di Regione di richiedere lo stato di calamità fa anche seguito alle richieste pervenute dal Comune di Albenga, ma anche dalla Provincia di Savona: “Preso atto della gravità della situazione – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri – e dopo aver contattato per le vie brevi la maggior parte delle Associazioni di Categoria, con cui proseguiremo il dialogo nelle prossime ore e giorni, ci siamo immediatamente attivati per fronteggiare questa calamità naturale, avviando le prime iniziative e misure di supporto”.

“Così come il Comune di Albenga, primo Ente competente per Territorio, anche a livello Comprensoriale abbiamo provveduto, nella giornata odierna, a formalizzare una nota indirizzata alla Regione, richiedendo l’attivazione delle consuete procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo”.

“Resta imprescindibile la necessità di una valutazione accurata sebbene già emerga con chiarezza la drammaticità della situazione: purtroppo, i danni arrecati a uno dei settori produttivi più importanti della Nostra Provincia sono ingenti. Il supporto delle Istituzioni regionali e nazionali è essenziale per superare questa fase”, ha concluso Olivieri.