Maltempo, in Liguria allerta gialla fino alle 18

Liguria. È stato diramato da Arpal un aggiornamento sull’allerta meteo in corso. Confermata la chiusura dell’allerta arancione sui settori A (Ponente), B (Zone centrale) e D (Bacini padani di Ponente) per le 13 di oggi. Prolungata l’allerta gialla per temporali per tutta la regione fino alle 18 di oggi, seguita ancora da possibili temporali forti fino a domani.

Le finestre soleggiate, infatti, potrebbero ovunque essere seguite da rovesci localmente anche intensi. Di seguito il dettaglio uguale per tutte le zone: dalle ore 13 fino alle ore 18 di oggi allerta gialla per temporali, poi bassa probabilità di temporali forti fino a domani. È possibile rimanere aggiornati sull’evoluzione dell’allerta meteo sui canali ufficiali di Regione Liguria e Arpal.

Ad Albenga in un’ora sono caduti 96 mm di pioggia, con forti raffiche di vento. Tra fiumi esondati e persone evacuate, diverse le famiglie albenganesi che hanno vissuto una notte complicata (come la famiglia Pollio, sfollata nella notte con una bambina di 4 anni), così come sono molte le aziende ingaune in ginocchio (come quella dei Caviglia, le cui serre sono state totalmente invase dal fango). Tanto che Cia Savona ha chiesto un immediato intervento delle istituzioni per far fronte alla situazione, mentre Coldiretti ha invocato lo stato di calamità.

Ma non solo Albenga ha subito la furia del maltempo, disagi più o meno gravi si sono registrati un po’ in tutta la provincia: a Borgio Verezzi una tromba marina ha causato gravi danni agli stabilimenti balneari, uno smottamento ha causato 8 km di coda sulla A10 mentre si sono registrati altri smottamenti a Celle Ligure, a Cisano e in Valbormida e un rigonfiamento nell’asfalto a Savona. E un gazebo volato sulla linea ferroviaria ha danneggiato le linee elettriche mandando in tilt per 4 ore la circolazione dei treni tra Alassio e Finale Ligure, mentre a Stella il maltempo ha provocato dei danni elettrici.