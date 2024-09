Maltempo in arrivo, rovesci e temporali: allerta gialla sulla Liguria

Liguria. Maltempo in arrivo, rovesci e temporali: scatta l’allerta gialla sulla Liguria.

Peggioramento delle condizioni meteo in arrivo sulla nostra regione: domani (lunedì 23 settembre), potrebbero verificarsi condizioni adatte a una convergenza fra scirocco da sud-est e tramontana da nord, che dovrebbe instaurarsi sul centro-levante regionale.

Lo scenario più probabile è tuttavia quello per cui la parte più attiva della struttura precipitativa dovrebbe restare confinata in mare.

Tutta la regione sarà interessata da piogge diffuse, con i temporali – che fortunatamente non dovrebbero essere accompagnati da colpo di vento o grandine – forti e organizzati soprattutto sul centro-levante.

Ecco il dettaglio.

OGGI, 22 SETTEMBRE: Possibili isolati rovesci pomeridiani al più moderati sui rilievi alpini e appenninici. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su B e parte orientale di A, in rotazione da Est/Sudest su A nelle ore centrali e successiva attenuazione.

DOMANI, 23 SETTEMBRE: L’arrivo di una perturbazione dalla Francia determina piogge diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate areali elevate su B, significative altrove. Alta probabilità di temporali forti e organizzati, possibilità di fenomeni più persistenti in mare in estensione al Centro-Levante della regione tra la mattina e il primo pomeriggio. Tendenza a esaurimento dei fenomeni in serata a partire da Ponente. Venti localmente forti (40-50 km/h) e rafficati da Est/Sudest su C e parte orientale di B, settentrionali altrove. Mare localmente molto mosso.

DOPODOMANI, 24 SETTEMBRE: Residua instabilità nelle prime ore su C con possibili rovesci o temporali fino a moderati. Tra il pomeriggio e la serata si rinnova la possibilità di rovesci o temporali moderati su CE e parte orientale di B per il transito di un nuovo disturbo in quota, associato a correnti umide sudoccidentali nei bassi strati. Venti forti (50-60 km/h) da Sudovest sui capi di A e su parte orientale di C, localmente forti (40-50 km/h) meridionali altrove. Mare molto mosso per onda di libeccio.

Ulteriori valutazioni verranno effettuate nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it