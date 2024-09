Maltempo, due alberi caduti sulla provinciale a Voze: strada chiusa

Finale Ligure/Noli. L’ondata di maltempo e le forti piogge che stanno interessando il territorio savonese stanno provocando i primi disagi alla viabilità.

In questo momento le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per la rimozione di due alberi che si sono abbattuti sulla carreggiata della strada provinciale n° 8, nel tratto tra Voze e Le Manie.

Fortunatamente, la caduta improvvisa non ha avuto ripercussioni sui veicoli in transito, ma ad ora la strada risulta chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del collegamento viario.

Sul posto sta operando anche la polizia locale.