Maltempo Albenga, Forza Italia spinge per il nuovo consorzio di bonifica

Albenga. “La recente ondata di maltempo che ha colpito Albenga ha provocato pesanti danni alle coltivazioni e messo in ginocchio le aziende agricole del territorio. L’urgenza di un intervento strutturale è evidente. Per dare risposte concrete ad un comparto fondamentale per l’economia albenganese, Forza Italia chiede di avviare al più presto uno studio di fattibilità per la realizzazione di un consorzio di bonifica, un’iniziativa già presente nel programma elettorale di Nicola Podio, candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni”.

Lo dichiarano il vice coordinatore provinciale di Forza Italia, Eraldo Ciangherotti, e il consigliere comunale forzista, Ginetta Perrone, dopo aver presentato una mozione per avviare lo studio di fattibilità di un consorzio di bonifica volto a sostenere il settore agricolo locale.

“La creazione di un consorzio di bonifica è una risposta necessaria e imprescindibile per migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire una manutenzione costante del territorio, soprattutto in ottica preventiva. I cambiamenti climatici sono ormai una realtà consolidata, e le eccezionali ondate di maltempo, un tempo considerate eventi rari, hanno assunto una frequenza quasi regolare, tanto che non si può più parlare di imprevedibilità per questi fenomeni”.

“È importante lavorare insieme per il bene del nostro territorio. Per questo motivo, ci aspettiamo che il sindaco e la sua maggioranza non si limitino a dire di averci già pensato, ma passino dalle parole ai fatti. Vanno coinvolti tutti gli attori in gioco, nell’interesse degli imprenditori agricoli e dell’intera comunità albenganese. La questione non può più essere rinviata, ma va affrontata subito” concludono.