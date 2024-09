Maltempo Albenga, convocato consiglio comunale urgente: “Per rafforzare la richiesta di calamità naturale e l’invio dell’esercito”

Albenga. Ieri sera, giovedì 12 settembre, ad Albenga si è svolta una riunione capigruppo convocata dal Presidente del Consiglio Alberto Passino: “A seguito della riunione Capigruppo di ieri durante la quale abbiamo condiviso un documento volto a rafforzare la richiesta di calamità naturale e l’invio esercito a sostegno dei Comuni di Albenga e Ceriale formulata dal Sindaco Riccardo Tomatis per la nostra città, ho convocato con la condivisione di tutti un consiglio comunale urgente”.

“Approvata la delibera la stessa sarà inoltrata a tutti gli organi sovracomunali interessati: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero di Protezione Civile, Ministero della Difesa e Regione”.

“Ho avuto modo – conclude il Presidente del Consiglio Alberto Passino – di confrontarmi anche con il Presidente del Consiglio Comunale di Ceriale Nadia Viglizzo e inoltrarle la bozza della nostra delibera per permettere ai loro uffici di adeguarla alle esigenze emerse sul territorio. Anche Ceriale ha manifestato l’intenzione di deliberare in tal senso in modo da far pervenire una richiesta ancor più forte proveniente da tutto il territorio colpito dal grave evento alluvionale intercorso nella notte tra il 4 e 5 settembre”.

Afferma Nadia Viglizzo Presidente del consiglio comunale di Ceriale: “Anche Ceriale come Albenga ha emesso una delibera di Giunta richiedendo lo stato di calamità naturale alla Regione oltre all’intervento urgente dell’esercito per ripulire dai detriti le zone coinvolte. Il nostro territorio e le nostre aziende agricole sono state duramente colpite da questo evento calamitoso. Sono certa che la collaborazione con Albenga darà maggiore risalto alle nostre istanze“.