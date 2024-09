Albenga. “Abbiamo perso tutto, siamo disperati”. Il grido di dolore della famiglia Caviglia da Campochiesa riassume la situazione e le sensazioni vissute da tantissime aziende agricole dell’albenganese.

La famiglia, composta da marito e moglie (pensionata), basa tutto il suo reddito proprio sull’azienda agricola, ma in una notte tutto è andato perduto: l’intera serra è stata sommersa da acqua e fango.

Per loro un incubo che si ripete: “È successo esattamente come 4 anni fa, era 5 ottobre 2020, impossibile dimenticarlo: oggi, lo stesso scenario – racconta la donna ai microfoni di IVG – Avevamo già sistemato tutto per la primavera, ora è tutto da buttare. Purtroppo il fango sopra le piantine non si riesce a lavare via e soffoca le radici”.

“Quattro anni fa c’erano voluti 3 mesi solo per pulire i teli messi a terra – aggiunge – Ora ci vorranno almeno due anni per recuperare quanto perso, ma perdiamo le speranze perché, appena ti rialzi, ripiombi di nuovo nella disperazione. Io sono pensionata, mio marito gestisce solo l’azienda. È veramente una situazione critica”, ha concluso.