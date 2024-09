Maltempo, a Cairo crolla il ponte della Braia: dieci famiglie isolate

Cairo Montenotte. Crolla il ponte in località Braia, dieci famiglie isolate. A seguito delle forti piogge delle ore scorse, nella notte è ceduta una delle “spalline” del bypass che si trova nei pressi della provinciale che da Cairo porta a Scaletta Uzzone, nel cuneese.

Poco dopo la frazione Ville, sulla sinistra si imbocca la strada della borgata, dove da tempo è presente anche l’omonimo ristorante.

“Siamo già in contatto con la Protezione civile regionale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione – Si tenterà di lasciare un passaggio pedonale e sono stati allertati i tecnici e i Vigili del fuoco per permettere ai residenti di uscire dalla località. Dal Comune è al vaglio la realizzazione temporanea di una viabilità alternativa, ma la situazione è complicata e non sappiamo se sarà possibile”.