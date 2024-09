Loano in lutto per la scomparsa di Marisa La Monica, insegnante alla scuola dell’infanzia

Loano. Lutto, a Loano, per la scomparsa di Marisa La Monica, insegnante di scuola dell’infanzia. Aveva 65 anni.

Il sindaco Luca Lettieri le dedica un pensiero speciale: “Oggi la nostra comunità piange la scomparsa di un’anima bella che è volata in cielo in silenzio. Marisa lascia un vuoto immerso in coloro che hanno avuto la speciale benedizione di incontrarla nel loro percorso di vita. Maestra della scuola di infanzia di centinaia di bambini che, ne sono certo, conservano ancora il suo ricordo. A Natale con i suoi alunni faceva visita ai nostri ospiti della casa di riposo per donare i regali preparati dai ‘suoi bambini’”.

“A marzo ti abbiamo invitato all’inaugurazione della Panchina Lilla alle scuole Mazzini Ramella, perché ci avevi suggerito di affrontare con i ragazzi i problemi legati ai disturbi alimentari. Eri anche questo. Una persona profondamente legata alla nostra città con uno sguardo attento su ciò che avveniva anche nel mondo giovanile. Hai dato valore all’insegnamento trasformandolo in missione in cui hai messo tutte le tue energie. Ci stringiamo forte a tuo figlio e alla tua famiglia”.

Marisa La Monica lascia la mamma Francesca, il figlio Filippo, le sorelle, il fratello, il cognato, la nipote Martina e Cecilia e Amelia.

Il rosario sarà recitato sabato 28 settembre alle 18 alla camera ardente del Santa Corona. Il funerale si terrà lunedì 30 settembre alle 10.30 nella parrocchia dei cappuccini di Loano.