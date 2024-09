Loano, gli studenti del Falcone al Palalassio per una mattinata dedicata al tema della violenza di genere

Loano. Mercoledì 25 settembre, presso il Palazzetto dello sport di Alassio le classi 3E, 4E e 5E del corso SIA dell’Istituto Falcone di Loano hanno preso parte all’incontro per la prevenzione della violenza di genere, organizzato dall’associazione Wall of Dolls con la collaborazione di Fidapa BPW Italy, sezione di Alassio e il patrocinio del Comune di Alassio.

“I nostri ragazzi, insieme ai coetanei dell’Istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio e Albenga, hanno seguito con grande attenzione i numerosi interventi che si sono susseguiti, in particolare quello del Questore di Savona, Alessandra Simone, che ha catturato l’attenzione della platea con un discorso molto sentito, nel quale ha sottolineato due aspetti prioritari nella lotta alla violenza di genere: la necessità di “fare rete” e cercare di collaborare insieme per combattere ogni forma di violenza, in particolare quella domestica, e l’importanza della prevenzione affinché “si arrivi prima che sia troppo tardi, prima dell’ennesimo femminicidio”.

Un altro momento molto toccante della giornata è stata la proiezione di un docufilm “Figli del femminicidio” dedicato agli orfani di femminicidio che troppo spesso sono dimenticati dalle Istituzioni.

Gli studenti infine hanno potuto ascoltare alcuni intermezzi musicali di giovani artisti liguri come Alla e Questo e quello che con le loro canzoni hanno ulteriormente sottolineato il tema del rispetto e l’impegno a fermare atrocità come quella del femminicidio.