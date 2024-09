L’Italia e il mercato automobilistico: abitudini che non cambiano?

Gli italiani sono da sempre appassionati di auto, meglio ancora se di lusso. La tendenza a pensare che l’auto sia per prima cosa uno status sociale non sembra essere ancora tramontata, a dimostrarlo i numeri che confermano l’elevato numero di acquisti.

Vuoi per il trasporto pubblico che nel nostro paese non è così efficiente, vuoi per passione, fatto sta che ogni famiglia italiana ha almeno un’auto che utilizza per recarsi al lavoro, ma anche per le numerose attività quotidiane.

Certo è che spesso possedere un mezzo è davvero indispensabile. Secondo alcune ricerche è precisamente l’89,9% degli italiani ad avere un’automobile, numero che supera del 10% la media europea.

Nella prima metà del 2023, in Italia l’industria automobilistica ha segnato una crescita del 23,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dato che risulta rilevante, soprattutto in prospettiva di quelli che già si erano registrati.

Quanto costa avere un’auto

Si è detto che l’89,9% degli italiani possiede un’auto, sì, ma quanto costa nel suo complesso? La prima cosa che c’è da sapere è che si dovrà tenere conto del costo per il suo acquisto, nuova o usata che sia, ma anche di ogni altra spesa obbligatoria e utile legata anche alla gestione e al mantenimento che certo non si possono dare per scontati.

Prendiamo in considerazione quella dell’assicurazione auto; non si può certo dire che sia irrilevante per il budget familiare, ma è vero che ci sono varie soluzioni per trovare quella meno dispendiosa che assicuri le coperture che si cercano. La possibilità di poter richiedere il preventivo per assicurare l’auto anche online è uno dei fattori più utili per trovare il giusto rapporto “qualità-prezzo” che in alcuni casi permette di risparmiare anche il 30% in base alla compagnia assicurativa alla quale si decide di affidarsi.

Il bollo è un altro costo da tenere in considerazione perché è una tassa obbligatoria. L’importo preciso è calcolato in base alla potenza del motore espressa in kilowatt e alla classe ambientale del veicolo. Le tariffe variano da regione e regione.

Altre spese? Quelle per la revisione da effettuare periodicamente così come quelle per i tagliandi, quelle per la sostituzione degli pneumatici e altre più o meno rilevanti.

Le preferenze degli italiani

Sembra proprio che gli italiani siano tornati a preferire le auto a benzina. Nel 2023 si è registrato un aumento di questa alimentazione che rappresenta il 28,6% delle immatricolazioni.

Le auto alimentate a diesel invece registrano il 17,5% delle preferenze in Italia seguite da quelle a GPL che, però, crescono registrando il 9,1% delle immatricolazioni.

E il metano? In questo caso è necessario parlare di un arresto perché si fermano soltanto allo 0,1% delle preferenze nel 2023. E le auto elettriche si fermano al 4,2% registrando 66.300 immatricolazioni.

Le auto che segnano una vera e propria ascesa sono le ibride che grazie ad alcuni elementi come gli incentivi, l’indipendenza dalle infrastrutture di ricarica e le direttive in tema di emissioni, si portano al 36,1% delle preferenze divise tra 26% delle mild hybrid e il 10,1% delle full hybrid.